В Днепре в большинство домов вернули тепло и воду: когда восстановят остальным

В Днепре возобновили работу основных объектов водоснабжения и водоотведения, которые не работали из-за обесточивания после ракетных ударов по области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Департамента благоустройства и инфраструктуры Днепра.
"Рабочее давление в системе возобновлено. Специалисты КП "Днепропроводоканал" работают над возобновлением стабильной работы внутриквартальных станций повышения давления и освобождения системы от воздуха", - говорится в сообщении ведомства.
Из-за обесточивания не работает насосная станция на проспекте Богдана Хмельницкого. В связи с этим прекращено водоснабжение по следующим адресам:
Водоснабжение во всех домах обещают восстановить после подачи электроэнергии на повышающие насосные станции.
Также без воды, или с небольшим давлением в системе остались 25 домов по проспекту Поля. Без тепла пока жители улиц Национальной Гвардии, Рабочей, Титова, Макарова, Ермоловой, Кыргызской, Запорожского шоссе и Грушевского.
На левом берегу города все районные котельные работают. Не работает только теплораспределительный пункт и котельная на улице Аржанова. Большие котельные, обеспечивающие теплом ж/м Тополь, Победа и Сокол, работают.
Напомним, что 16 декабря в результате ракетных ударов Днепропетровская область была полностью обесточена. Энергетики постепенно начинают подключать объекты критической инфраструктуры.
Также сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар по нескольким объектам энергетики в Днепропетровской области. Есть серьезные разрушения, три человека получили ранения.
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