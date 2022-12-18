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В Днепре в большинство домов вернули тепло и воду: когда восстановят остальным

Фото: в большинство домов Днепра вернули тепло и воду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Днепре возобновили работу основных объектов водоснабжения и водоотведения, которые не работали из-за обесточивания после ракетных ударов по области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Департамента благоустройства и инфраструктуры Днепра.

"Рабочее давление в системе возобновлено. Специалисты КП "Днепропроводоканал" работают над возобновлением стабильной работы внутриквартальных станций повышения давления и освобождения системы от воздуха", - говорится в сообщении ведомства.

Из-за обесточивания не работает насосная станция на проспекте Богдана Хмельницкого. В связи с этим прекращено водоснабжение по следующим адресам:

  • ул. Гавриленко, д.1, 2, 4, 4А, 4Б;
  • ул. Леонида Стромцова, 1, 1а, 1б, 3, 3а, 5а, 7;
  • просп. Богдана Хмельницкого, дом. 20, 20а, 20б, 20в, 22, 22а, 24, 24а, 24б;
  • просп. Александра Поля, дом. 117, 119, 119а, 119б, 121, 121а, 121б, 121д, 123, 125, 125а, 127, 129, 129б, 131, 131а, 131б, 5 13 141а, 143, 143а.
  • ул. Новокрымская, дом. 8,
  • ул. Академика Янгеля, дом. 7, 11, 13.

Водоснабжение во всех домах обещают восстановить после подачи электроэнергии на повышающие насосные станции.

Также без воды, или с небольшим давлением в системе остались 25 домов по проспекту Поля. Без тепла пока жители улиц Национальной Гвардии, Рабочей, Титова, Макарова, Ермоловой, Кыргызской, Запорожского шоссе и Грушевского.

На левом берегу города все районные котельные работают. Не работает только теплораспределительный пункт и котельная на улице Аржанова. Большие котельные, обеспечивающие теплом ж/м Тополь, Победа и Сокол, работают.

Напомним, что 16 декабря в результате ракетных ударов Днепропетровская область была полностью обесточена. Энергетики постепенно начинают подключать объекты критической инфраструктуры.

Также сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар по нескольким объектам энергетики в Днепропетровской области. Есть серьезные разрушения, три человека получили ранения.

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ДнепрВодоснабжение