В Днепре агента российской разведки приговорили к 15 годам заключения

Агент российской разведки, действовавший в городе Днепр, был приговорен к 15 годам заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Как выяснили следователи СБУ, осужденный состоял в составе информаторской сети России. Сеть была обезврежена в начале 2023 года в результате спецоперации в Днепре.

По данным СБУ, агенты РФ собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны Украины на территории региона. Они также передавали оккупантам локации, по которым могли наноситься обстрелы.

Осужденный оказался жителем Днепра и работал в сфере IT-технологий. Он поддерживал полномасштабную злость РФ в Украине.

Мужчина непосредственно наблюдал и фиксировал работу украинской ПВО по враждебным целям. Собранную информацию он передавал российской военной разведке. Эти данные россияне использовали для подготовки воздушных ударов по региону с применением баллистических или крылатых ракет, а также дронов-камикадзе типа Shahed.

Учитывая активное сотрудничество со следствием, суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Коллаборанты в Украине

Напомним, ранее СБУ задержала коллаборанта, который "сливал" на Telegram-бот ФСБ РФ позиции украинской артиллерии под Бахмутом. В частности позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Так, злоумышленник собирал для российских оккупантов информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, участвующих в контрнаступлении на Бахмутском направлении.

Также Служба безопасности Украины задержала в Киеве коллаборанта, входившего в состав оккупационного "главного управления МВД РФ в Запорожской области", и участвовал в карательных рейдах против проукраинских партизан.

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