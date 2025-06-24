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Ракетный удар по Днепру: уже 7 погибших и около 70 пострадавших, много детей

Вторник 24 июня 2025 14:01
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Ракетный удар по Днепру: уже 7 погибших и около 70 пострадавших, много детей Фото: В Днепре возросло количество пострадавших до 70 (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Владислава Ткаченко

В результате очередной атаки России по Днепру количество погибших возросло до семи человек. Ранения получили около 70 человек, в том числе десять детей.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Пятеро из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Медики продолжают бороться за их жизни.

Количество не является окончательным и до сих пор уточняется, ведь масштабы разрушений большие.

По словам местных властей, жертв могло быть значительно больше, однако многие люди во время воздушной тревоги успели перейти в укрытия - это спасло десятки жизней.

"Поэтому еще раз подчеркиваю: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Обязательно переходите в безопасное место", - подчеркнул Лысак.

Фото: Атака РФ на Днепр (t.me/dnipropetrovskaODA)

Также сообщается о последствиях вражеского удара по Самаре - пострадали по меньшей мере девять человек, большинство из них госпитализированы.

Четверо находятся в тяжелом состоянии.

Атака на Днепр

Утром 24 июня во время объявленной воздушной тревоги в Днепре прозвучала серия взрывов воздушные силы зафиксировали две баллистические цели в направлении города.

Россияне попали по жилому сектору, при этом был поврежден пассажирский поезд "Одесса-Запорожье" (№ 52): взрывная волна разбила окна вагона, но прямых попаданий не было.

Сильные повреждения получили 14 школ, детсадов, общежитие, гимназия, городская больница, поликлиника, админздание, около 19 школ и 10 детсадов - почти все эти заведения получили попадания или разбиты окна

Мэр Днепра Борис Филатов ранее подтвердил 1 погибшего и более 20 раненых, среди них - двое подростков (13-летняя девочка и 16-летний парень) с травмами средней тяжести.

В результате удара также произошел пожар; были разрушены многоэтажки, частные дома, а также повреждены несколько автомобилей.

На месте работают ГСЧС, медики, полиция. Всех пассажиров поезда эвакуировали в укрытие; железная дорога организовала подмену вагонов и дополнительный поезд для пересадки.

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