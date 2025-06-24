Ракетный удар по Днепру: уже 7 погибших и около 70 пострадавших, много детей

В результате очередной атаки России по Днепру количество погибших возросло до семи человек. Ранения получили около 70 человек, в том числе десять детей.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Пятеро из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Медики продолжают бороться за их жизни.

Количество не является окончательным и до сих пор уточняется, ведь масштабы разрушений большие.

По словам местных властей, жертв могло быть значительно больше, однако многие люди во время воздушной тревоги успели перейти в укрытия - это спасло десятки жизней.

"Поэтому еще раз подчеркиваю: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Обязательно переходите в безопасное место", - подчеркнул Лысак.

Фото: Атака РФ на Днепр (t.me/dnipropetrovskaODA)

Также сообщается о последствиях вражеского удара по Самаре - пострадали по меньшей мере девять человек, большинство из них госпитализированы.

Четверо находятся в тяжелом состоянии.