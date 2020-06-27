Дністер вийшов з берегів, постраждали понад 20 населених пунктів

Через паводок на Дністрі у Тернопільській області нарахували 21 населений пунк, який постраждав від стихії. Негода завдала збитків у чотирьох районах.

Про це у Facebook повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій області.

Зокрема, у Монастириському, Бучацькому, Заліщицькому та Борщівському районах підтоплено 122 будівлі. Серед них - обласний дитячий санаторій в Заліщиках. Також велика вода зачепила майже 740 га сільськогосподарських угідь в цих районах.

"З небезпечної зони 3-х населених пунктів Монастириського району та с. Устечко Заліщицького району відселено 184 осіб", - зазначили в ДСНС.

Ще в окремих районах є перебої з питною водою, оскільки затоплено 73 колодязя. Рятувальники вже підвезли близько двох тонн питної води.

Фото: підтоплення (ДСНС)

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запевнив, що гостра фаза ліквідації найбільш важких наслідків повені на заході України займе близько десяти днів.