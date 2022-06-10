Над Дніпропетровською областю знищили ще один російський безпілотник

Українські військові збили ще один ворожий безпілотник. Це сталося над територією Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.
За його словами, це вже дев'ятий російський безпілотник, знищений у небі над областю. Уламки літального апарата упали на територію Полтавської області.
Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії українські військові знищили вже 572 БПЛА.
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