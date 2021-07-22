У Дніпропетровській області завершилось будівництво ще однієї амбулаторії

"Важливо, щоб мешканці сіл області мали доступ до сучасної медичної інфраструктури. Для цього на Дніпропетровщині створюємо мережу нових амбулаторій. Будуємо їх "з нуля" за стандартами енергоефективності", – зазначив Валентин Резніченко.

У Курилівській амбулаторії прийматимуть два сімейних лікаря, кожному з них допомагатиме по дві медсестри.

"В новій амбулаторії світло, охайно. Як і повинно бути. Люди побачать, які тут гарні умови і укладатимуть договори із сімейним лікарем. Слідкуватимуть за здоров’ям", - розповів завідувач Курилівської амбулаторії Василь Турків.

В амбулаторії облаштували два кабінети для лікарів, маніпуляційну, кімнати щеплень, діагностики, відпочинку персоналу, палату денного стаціонару на чотири ліжка. Зроблений окремий вхід для людей з підозрою на вірусні захворювання. Одне з приміщень виділили під аптеку. Раніше в селі аптечного пункту не було, а найближчий був розташований за 10 кілометрів.

Крім того, у медзакладі встановлені камери спостереження, охоронна та протипожежна системи, кондиціонер і надпотужна вентиляція.

Амбулаторія прийматиме пацієнтів і з сусідньої Миколаївки.