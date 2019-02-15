У Дніпропетровській області затримали групу невідомих за спробу встановити блокпост

Поліція затримала 6 невідомих, які під виглядом військових встановлювали блокпост поблизу Дніпра

Вблизи Днепра полицейские задержали шесть человек, которые пытались установить блокпост на трассе Знаменка-Луганск-Изварино у Новомосковска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Отмечается, что группу неизвестных задержали по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Во время задержания у них изъяли несколько единиц оружия и спецсредства.

Мужчины были одеты в камуфляжную форму и представились военными. В разговоре с правоохранителям они отказались назваться или предоставить удостоверение или разрешение на установку блокпоста. Также отметили, что их наняли для выполнения этой работы и ждут дальнейшие указания от руководителя.

Фото: блокпост (dp.npu.gov.ua)

"Сейчас мужчины задержаны ... За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой", - сообщили в полиции.

Напомним, недавно в селе Кременец, временно оккупированный российско-террористическими вооруженными формирования, во время ожидания перехода умер пожилой мужчина на блокпосту боевиков "ДНР".