У Дніпропетровській області затримали групу, яка викрала людину

У Павлоградському районі Дніпропетровської області поліція затримала групу чоловіків, які викрали людину та вимагали з неї півмільйона гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Як повідомляється, потерпілого тримали у квартирі в місті Першотравневськ, де били та вимагали гроші. Коли чоловік погодився знайти гроші, його відвезли додому і пообіцяли незабаром повернутися, після чого він звернувся за допомогою до поліції.

"Як встановили поліцейські, 11 травня о 05:00 до 37-річного жителя м. Тернівка подзвонив знайомий, який попросив допомоги з машиною. На автодорозі між селами в Павлоградському районі, куди приїхав потерпілий, його чекала група молодих людей з битами. Вони відразу напали на чоловіка і стали бити. Потім зв'язали, поклали в багажник, зав'язали очі та повезли у м. Першотравневськ. При цьому відібрали мобільний телефон, документи та автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Незабаром силовики затримали нападників і встановили, що до складу злочинної групи входило п'ятеро чоловіків у віці від 20 до 35 років. Троє з них раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності.

"Зараз четверо вимагачів затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вони поміщені в ізолятор тимчасового тримання. Особистість п'ятого нападника встановлено, вживаються заходи для його затримання. Поліцейські вилучили знаряддя злочину - биту, автомобіль та документи зловмисників. Також був виявлений мобільний телефон потерпілого, який зловмисники заклали у ломбард", - йдеться в повідомленні.

Поліція відкрила справу за ч. ст 2. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом). Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення. Зараз у суді вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, раніше в Одесі взяли під варту членів однієї з ОЗУ. Підозрювані відбирали майно у відвідувачів розважальних закладів та звичайних перехожих на вулицях.