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У Дніпропетровській області через вибух касетного боєприпасу загинув чоловік

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Дніпропетровська область, П'ятниця 29 квітня 2022 14:33
У Дніпропетровській області через вибух касетного боєприпасу загинув чоловік Фото: у Дніпропетровській області чоловік загинув через вибух снаряду (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Дніпропетровській області через вибух забороненого касетного снаряда загинув мирний житель. За даним фактом розпочате кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Зазначається, що 28 квітня 2022 року мешканець села Мала Костромка Криворізького району підібрав нерозірваний касетний боєприпас. Під час того, як чоловік рухався на власному транспорті, снаряд здетонував. Постраждалий отримав численні осколкові поранення та помер на місці.

Розпочате кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У Дніпропетровській області через вибух касетного боєприпасу загинув чоловік

Фото: у Дніпропетровській області чоловік загинув через вибух снаряду (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, ворожі сили протягом декількох днів обстрілюють Велику Костромку Дніпропетровської області.

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Війна Росії проти України Дніпропетровська область
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