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У Дніпрі для школярів будують цілий спорткомплекс зі стадіоном

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Дніпро, Середа 12 січня 2022 13:02
У Дніпрі для школярів будують цілий спорткомплекс зі стадіоном Фото: у Дніпрі для школярів будують цілий спорткомплекс зі стадіоном (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Учні школи №35 в Дніпрі невдовзі зможуть займатися спортом на власному спорткомплексі з великим футбольним полем, майданчиками для баскетболу і волейболу, зоною воркауту, біговими доріжками і тренажерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОДА.

"Діти мають займатися фізкультурою і спортом на стадіонах, що відповідають вимогам часу. Із яскравими майданчиками з безпечним нетравматичним покриттям та зручними знаряддями. Такі осередки створюємо в навчальних закладах по всій області. Роботи тривають біля школи №35 у Дніпрі", - каже голова обласної адміністрації Валентин Резніченко.

У Дніпрі для школярів будують цілий спорткомплекс зі стадіоном

Шкільний стадіон був збудований 45 років тому й відтоді не знав жодних змін. Тому його повністю реконструюють за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Нове футбольне поле буде за розміром євростандартним: 105 на 68 метрів. Наразі на ньому облаштовують дренаж, аби в дощ не збиралися калюжі. Також навколо поля поставлять 16-метрові щогли з 22 світильниками на кожній. Вони освічуватимуть стадіон вечорами.

За словами в.о. директорки школи Ірини Карпенко, оновлений спорткомплекс дозволить одночасно проводити заняття для декількох класів. Крім того, на стадіоні та спортивних майданчиках також будуть займатися учні сусідньої школи №111 і ДЮСШ №2. Загалом новий спорткомплекс прийматиме понад 2 тис. дітей.

Раніше повідомлялось, що у Дніпрі за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" вперше за 100 років ремонтують одну з найстаріших шкіл міста.

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