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У Дніпропетровській області на снаряді підірвалися мирні громадяни: є загиблий

Фото: Російська касетна ракета (УНІАН)
Автор: Руслан Гаращенко

Недалеко від Інгульця Дніпропетровської області під час польових робіт місцеві жителі підірвалися на касетному снаряді. Одна людина загинула, ще одна госпіталізована з численними осколковими пораненнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталії Гуменюк під час брифінгу.

"Місцеві жителі поблизу Інгульця на польових роботах вибухнули на залишках касетних снарядів. Один загинув, один з численними осколковими пораненнями доставлений в лікарню. Це говорить про те, що ворог продовжує використовувати заборонені касетні снаряди, які не розриваються відразу", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше на одному з пляжів курортного селища Кароліно-Бугаз Одеської області чоловік підірвався на міні.

Крім того, 21 червня на пляжі в Одеській області здетонувала морська Російська міна. Вибухова хвиля вибила кілька вікон і пошкодила ролети будиночка для відпочиваючих.

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