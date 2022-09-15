"Викрито мешканку Кривого Рогу і мешканця Павлограда, які з початку повномасштабного вторгнення РФ через власні акаунти у забороненій соцмережі неодноразово поширювали дописи з підтримкою дій держави-агресора та схваленням тимчасової окупації частини території України", - пише пресслужба Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, чоловік у своїх дописах підтримував війну проти України та називав її "боротьбою з нацизмом". Жінка, зі свого боку, виступала з підтримкою голови Кремля Володимира Путіна.

Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку, яку колаборанти використовували в протиправній діяльності.

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури та Павлоградської окружної прокуратури обом повідомлено про підозру у колабораційній діяльності", - додає пресслужба.

Фото: в Дніпропетровській області СБУ викрила колаборантів, які підтримували окупацію (t.me/pgo_gov_ua)