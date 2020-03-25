ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Дніпропетровській області перевірять понад 10 підозр на коронавірус

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 19:18
У Дніпропетровській області перевірять понад 10 підозр на коронавірус
Ілюстративне фото (flickr.com mommy mundo)

На коронавірус перевірили вже 25 осіб

У Дніпропетровській області перевіряють понад 10 підозр на зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА).

За словами директор департаменту охорони здоров’я ОДА Валерія Сердюка, на коронавірус перевірили вже 25 осіб. Зараз перевіряють ще понад 10 випадків, серед яких чоловік, який вчора помер в лікарні.

"25 мешканців області вже перевірили на коронавірус, нових випадків захворювання немає. Подружжя, у якого раніше виявили COVID-19, вже йде на поправку. Незабаром їм зроблять повторний тест", - заявили в ОДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі через карантин провели сесію міськради на парковці біля будівлі мерії. Після перерви місцеві депутати продовжили працювати віддалено за допомогою програмного забезпечення.

Також РБК-Україна писало, що у Дніпрі помер 45-річний чоловік, у якого підозрювали захворювання коронавірусом. Померлий тиждень тому повернувся із подорожі до Єгипту та відчув нездужання, однак запізно звернувся до лікарів.

Додамо, сьогодні зросло кількість підозр на коронавірус у Львівській області. Станом на 25 березня у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні з підозрою на коронавірус перебувають 44 особи.

З Ізраїлю призначений ще один рейс в Україну Понад півтисячі українців повертаються спецпотягом з Польщі
Новини України Днепропетровская областьКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся