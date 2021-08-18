В Дніпропетровській області сталося масштабне смертельне ДТП з чотирма вантажівками
В Амур-Нижньодніпровському районі Дніпропетровської області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі чотирьох вантажних автомобілів. В результаті в лікарні потрапили четверо людей, один чоловік загинув.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що зіткнулися:
- вантажівка Scania, яка перевозила нафтопродукти,
- вантажний автомобіль DAF, призначений для перевезення сипучих зернових культур,
- малотонажний вантажний автомобіль Mercedes
- вантажний автомобіль DAF.
На момент прибуття рятувальників кабіна вантажного автомобіля DAF виявилась охоплена вогнем. Водій встиг вчасно покинути палаючий транспортний засіб.
В понівеченій вантажівці Mercedes знаходилось заблоковане тіло водія (чоловік 1992 року народження). Його діставали рятувальники.
"Працівниками екстреної медичної допомоги було госпіталізовано до медичних закладів міста Дніпро чотирьох постраждалих людей з різними ступенями важкості", - йдеться в повідомленні.
Вогнеборці здійснили відключення елементів живлення транспортних засобів, для запобігання виникнення пожежі,та здійснили змив з проїжджої частини розлитих паливно-мастильних матеріалів.
Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.
Фото: аварія з чотирьма вантажівками (dsns.gov.ua)