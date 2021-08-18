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В Дніпропетровській області сталося масштабне смертельне ДТП з чотирма вантажівками

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Середа 18 серпня 2021 09:17
В Дніпропетровській області сталося масштабне смертельне ДТП з чотирма вантажівками Фото: в Дніпропетровській області в ДТП загинула людина та ще чотири постраждали (dsns.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В Амур-Нижньодніпровському районі Дніпропетровської області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі чотирьох вантажних автомобілів. В результаті в лікарні потрапили четверо людей, один чоловік загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що зіткнулися:

  • вантажівка Scania, яка перевозила нафтопродукти,
  • вантажний автомобіль DAF, призначений для перевезення сипучих зернових культур,
  • малотонажний вантажний автомобіль Mercedes
  • вантажний автомобіль DAF.

На момент прибуття рятувальників кабіна вантажного автомобіля DAF виявилась охоплена вогнем. Водій встиг вчасно покинути палаючий транспортний засіб.

В понівеченій вантажівці Mercedes знаходилось заблоковане тіло водія (чоловік 1992 року народження). Його діставали рятувальники.

"Працівниками екстреної медичної допомоги було госпіталізовано до медичних закладів міста Дніпро чотирьох постраждалих людей з різними ступенями важкості", - йдеться в повідомленні.

Вогнеборці здійснили відключення елементів живлення транспортних засобів, для запобігання виникнення пожежі,та здійснили змив з проїжджої частини розлитих паливно-мастильних матеріалів.

Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.

Фото: аварія з чотирьма вантажівками (dsns.gov.ua)

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