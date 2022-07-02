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В Павлограді сталася масштабна пожежа на промисловому підприємстві

Архівне фото: в Дніпропетровській області сталася масштабна пожежа на промисловому підприємстві (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На одному з промислових підприємств у Павлограді Дніпропетровської області виникла пожежа.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Facebook.

Зазначається, что рятувальники вже загасили пожежу. Вони приборкували вогонь майже 2 години.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Повідомляється, що наразі на місці працює комісія. Фахівці з'ясовують причини загорання.

Як повідомлялося раніше, сьогодні у Павлограді пролунав гучний вибух. Міська рада підтвердила "приліт".

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ПавлоградДніпропетровська областьПожежа