У Дніпропетровській області на пожежі постраждали двоє дітей

У Дніпропетровській області у місті Покров сталася пожежа у квартирі, унаслідок якої постраждали четверо людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло о 01:22. По прибуттю рятувальників до місця виклику встановлено, що пожежа виникла двокімнатній квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхового гуртожитку.

По сходовій клітині співробітники ДСНС вивели на свіже повітря 4 особи, з них 2 дітей, яких було оглянуто працівниками швидкої медичної допомоги. До центральної міської лікарні міста госпіталізовані з попередніми діагнозами "отруєння продуктами горіння" двоє дітей 2012 та 2017 року народження та жінка 1980 року народження, з опіками тіла - чоловік 1975 року народження.

Вогнем пошкоджено домашнє майно на площі 15 кв. метри. О 01:50 пожежу локалізовано та о 02:02 ліквідовано.

Фото: місце події (dp.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, у Чернігівській обласній дитячій лікарні ввечері 18 листопада виникла пожежа, унаслідок якої були евакуйовані 56 людей.

Раніше повідомлялося, що у Черкаській області в селі Медведівка в результаті пожежі у приватному будинку загинули двоє дітей.