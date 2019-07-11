У Дніпропетровській області через пожежу на шахті госпіталізовано 6 гірняків

У селі Мар'їна (Дніпропетровська область) на шахті ім. М.І. Сташкова ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" сталась пожежа, в результаті якої 6 гірників госпіталізовані до лікарні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, в шахті перебувало 329 гірників, з них 28 на аварійній ділянці. Всіх піднято на поверхню. Пожежа сталась внаслідок замикання силового кабелю, що понесло за собою "займання дерев’яних елементів". Внаслідок події постраждали 6 гірників.

"Станом на 7:00 11 липня силами воєнізованих гірничорятувальних загонів Міненерговугілля здійснюється гасіння пожежі, контроль рудникової атмосфери та роботи по зведенню вибухостійких перемичок з метою ізолювання аварійної ділянки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 березня у Донецькій області через пожежу на шахті "Покровська" евакуювали гірників. Жертв і постраждалих в результаті інциденту немає.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області при аварії на шахті загинув робітник. Зокрема, в результаті обвалу породи на шахті "Надія" Сокальського району на глибині близько 500 метрів загинув 40-річний гірник очисного забою з Червонограда.