У Дніпропетровській області повністю відремонтували трасу на Нікополь

Як зазначається, новий "дорожній одяг" має товщину понад 30 см і є тришаровим: знизу основа з щебенево-піщаної суміші, за нею вирівнюючий шар асфальтобетону, зверху - фінішний.

Станом на зараз на нікопольській трасі завершуються роботи на узбіччі: встановлення знаків, облаштування водовідведення, облаштування сучасних зупинок громадського транспорту з лавами і тактильною плиткою для незрячих.

"Цьогоріч в області проведена величезна робота у дорожній галузі. Відремонтовано майже 400 км автошляхів. Як місцевого, так і державного значення. Й розбудова інфраструктури триває", - зазначив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.

На нікопольскій трасі у розпал робіт цілодобово працювала сотня людей та понад 80 одиниць техніки.

"Останній капремонт нікопольської магістралі проводили у 1979 році. Старе дорожнє покриття вже давно вичерпало строк експлуатації. Тепер на усій протяжності траси - нове", - розповів начальник Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев.