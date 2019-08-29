У Дніпропетровській області відкрилася унікальна сонячна станція

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Станція введена в експлуатацію за підтримки Укргазбанку

За фінансової підтримки "Укргазбанку" в Вільногірську Дніпропетровської області введена в експлуатацію унікальна для України та всієї Європи сонячна електростанція, яка буде використовувати новаторську технологію двофазних сонячних панелей в поєднанні з сучасною системою сонячного відстеження. Про це повідомляє РБК-Україна.

Як стало відомо на відкритті, нова технологія дозволяє генерувати на 40% більше електроенергії в порівнянні з традиційними сонячними установками таких же розмірів. Крім того, ця станція є максимально ефективною саме в українських широтах.

Вона не буде зменшувати генерацію електроенергії навіть взимку, перетворюючи відбиті від снігу промені в чисту енергію сонця в той час, коли класична СЕС зменшить свою генерацію практично до нуля. Сонячна електростанція в Вільногірську є унікальним проектом для сонячної енергетики в цілому.

"Для України Вільногірська СЕС є першою, де інноваційна технологія з бізнес-ідеї перетворилася на реальний діючий об'єкт. І ми як ЕКО-банк №1 в Україні відчуваємо зараз особливе почуття гордості за те, що наша мрія про передові технології у використанні зеленої енергії сонця стала реальністю саме в Україні за фінансової підтримки ЕКО-банку. Цей проект є вкрай важливим з точки зору свого соціального значення, адже промисловий регіон має значне техногенне навантаження. Реалізація таких екологічних проектів є позитивним сигналом для жителів регіону - екологічні проблеми можна вирішувати ефективно і з користю для кожного жителя", - зазначив голова правління "Укргазбанку" Кирило Шевченко.

За підрахунками фахівців "Укргазбанку", цієї "зеленої" електроенергії вистачить для забезпечення потреб понад 23 тисяч домогосподарств, а зменшення викидів СО2 в результаті реалізації проекту складе близько 2,5 тисяч тонн в рік.

Це вже 114-я сонячна електростанція в Україні, яка була збудована і ведена в експлуатацію при фінансовій участі "Укргазбанку". Сумарна потужність профінансованих "Укргазбанком" станцій становить 750 МВт, і їх робота дозволяє зменшити викиди СО2 приблизно на 414 тис. тонн.