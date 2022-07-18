У Дніпропетровській області окупанти знищили склад з 5 тисячами тонн зерна

Російські окупаційні війська в понеділок 18 липня завдали ракетного удару по Синельниківському району Дніпропетровської області. Зруйновано елеватор, а також пошкоджено ліцей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову місцевої Валентина Резніченко .

"Ракета влучила в елеватор. Там зруйновані склади з більш ніж п'ятьма тисячами тонн зерна. Ще один удар припав по шкільному двору. Пошкоджено фасад та покрівлю місцевого ліцею, вибито понад 50 вікон. І є попадання в приватний будинок місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, постраждалих в результаті обстрілу немає.