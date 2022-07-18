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У Дніпропетровській області окупанти знищили склад з 5 тисячами тонн зерна

Фото: у Дніпропетровській області окупанти знищили склад з 5 тисячами тонн зерна (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська в понеділок 18 липня завдали ракетного удару по Синельниківському району Дніпропетровської області. Зруйновано елеватор, а також пошкоджено ліцей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову місцевої Валентина Резніченко.

"Ракета влучила в елеватор. Там зруйновані склади з більш ніж п'ятьма тисячами тонн зерна. Ще один удар припав по шкільному двору. Пошкоджено фасад та покрівлю місцевого ліцею, вибито понад 50 вікон. І є попадання в приватний будинок місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, постраждалих в результаті обстрілу немає.

Нагадаємо, російські війська вночі вдарили по Нікополю у Дніпропетровській області.

Як відомо, цього тижня посилилися обстріли Нікопольського району, напередодні російські війська накрили його фосфорними снарядами.

16 липня окупанти випустили по місту 53 ракети, є загиблі та поранені.

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Війна в Україніракетный ударДніпропетровська область