У Дніпропетровській області окупанти знищили склад з 5 тисячами тонн зерна

Російські окупаційні війська в понеділок 18 липня завдали ракетного удару по Синельниківському району Дніпропетровської області. Зруйновано елеватор, а також пошкоджено ліцей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову місцевої Валентина Резніченко.
"Ракета влучила в елеватор. Там зруйновані склади з більш ніж п'ятьма тисячами тонн зерна. Ще один удар припав по шкільному двору. Пошкоджено фасад та покрівлю місцевого ліцею, вибито понад 50 вікон. І є попадання в приватний будинок місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, постраждалих в результаті обстрілу немає.
Нагадаємо, російські війська вночі вдарили по Нікополю у Дніпропетровській області.
Як відомо, цього тижня посилилися обстріли Нікопольського району, напередодні російські війська накрили його фосфорними снарядами.
16 липня окупанти випустили по місту 53 ракети, є загиблі та поранені.
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