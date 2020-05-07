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В Днепропетровской области объяснили рост случаев заболевания COVID-19

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 18:39
В Днепропетровской области объяснили рост случаев заболевания COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Рост заболеваний связан с увеличением тестирований

В Днепропетровской области рост количества заболеваний коронавирусом COVID-19 связан с увеличением лабораторных тестирований. Об этом заявил глава областного совета Святослав Олейник.

По его словам, в области нет вспышки заболеваемости коронавирусом.

"В последние дни, действительно, наблюдался рост, но это следствие увеличения количества тестирования. Подавляющее большинство больных переносят болезнь без симптомов", - отметил Олейник.

Отмечается, что всего в Днепропетровской области зафиксировано 624 заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, за прошлые сутки Днепропетровская область вошла в тройку областей по количеству новых выявленных случаев COVID-19. Так, за 6 мая в регионе подтвердили 56 заболеваний. Больше всего случаев выявлено в Одесской и Черновицкой областях - по 63 заболевания. Всего за сутки в Украине зарегистрировано 507 новых случаев коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что в Днепропетровской областной государственной администрации у одного из сотрудников обнаружили коронавирус. На данный момент проверяют более 50 сотрудников ОГА.

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