У Дніпропетровській області виявили 9 нових випадків коронавірусу

З початку дня коронавірус виявили у 9 жителів Дніпропетровській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Дніпропетровської обласної ради.

Станом на 15:00, найбільше випадків інфікування - 4 - зафіксовано у Кривому Розі.

"Отримано 9 нових підтверджених випадків: Кривий Рiг - 4, м. Нiкополь - 3, Широкiвський район - 1, Дніпро - 1", - йдеться у повідомленні.

Загальна кiлькiсть лабораторно пiдтверджених випадкiв коронавірусу у Дніпропетровській області досягла 131. Більшість пацієнтів знаходиться на самоізоляції.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на ранок 21 квітня у Дніпропетровській області було зафіксовано 332 випадки підозр на COVID-19. 234 пацієнти знаходяться у медичних закладах області.

Нагадаємо, за добу коронавірус діагностували у 415 українців. Всього інфекцію підтвердили у 6125 громадян. Найбільше випадків зараження зафіксовано у Чернівецькій області - 988. Усього в Україні методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) досліджено 61 997 зразків на коронавірус.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Чернівецькій області у важкому стані знаходяться 43 пацієнти з коронавірусом або підозрою на COVID-19.