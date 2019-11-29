У Дніпропетровській області порушник напав на поліцейського

Фото: затриманий порушник (dp.npu.gov.ua)

Порушнику загрожує до 5 років позбавлення волі

У Першотравенську (Дніпропетровська область) порушник напав на поліцейского, після чого протаранив патрульний автомобіль. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Як повідомляється, вночі 29 листопада співробітники патрульної поліції зафіксували, як водій автомобіля Opel Vectra створив аварійну ситуацію. Під час спілкування з правоохоронцями порушник почав рух автомобіля та протягнув за собою поліцейського. Потім водій спрямував транспортний засіб на патрульний автомобіль та протаранив його.

"Під час затримання почав чинити опір та вдарив поліцейського. В результаті 32-річного порушника затримали та доставили до відділення поліції. Транспортний засіб вилучили та поставили на майданчик", - розповіли в поліції.

Зазначається, що за фактом події була відкрита кримінальна справа за ч. 2 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо правоохоронця), а також за ст. 130 (керування автомобілем у нетверезому стані), ст. 122-2 (невиконання вимог про зупинку) та ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху).

"Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому загрожує обмеження або позбавлення волі строком до 5 років", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ужгороді під час затримання порушника правоохоронець отримав тілесні ушкодження. Чоловік поводився агресивно під час спілкування з поліцейськими та погрожував, тримаючи в руках ніж. Під час затримання співробітник поліції отримав ножове поранення.