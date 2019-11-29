В Днепропетровской области нарушитель напал на полицейского

Фото: задержанный нарушитель (dp.npu.gov.ua)

Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы

В Першотравенске (Днепропетровская область) нарушитель напал на полицейского, после чего протаранил патрульный автомобиль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как сообщается, ночью 29 ноября сотрудники патрульной полиции зафиксировали, как водитель автомобиля Opel Vectra создал аварийную ситуацию. Во время общения с правоохранителями нарушитель начал движение автомобиля и протащил за собой полицейского. Затем водитель направил транспортное средство на патрульный автомобиль и протаранил его.

"Во время задержания начал оказывать сопротивление и ударил полицейского. В результате 32-летнего нарушителя задержали и доставили в отделение полиции. Транспортное средство изъяли и поставили на площадку", - рассказали в полиции.

Отмечается, что по факту происшествия было открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении правоохранителя), а также по ст. 130 (управление автомобилем в нетрезвом состоянии), ст. 122-2 (невыполнение требований об остановке) и ст. 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения).

"Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему грозит ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ужгороде во время задержания нарушителя правоохранитель получил телесные повреждения. Мужчина вел себя агрессивно во время общения с полицейскими и угрожал, держа в руках нож. Во время задержания сотрудник полиции получил ножевое ранение.