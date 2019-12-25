У Дніпропетровській області після використання медпрепарату померла жінка

У Кам'янському Дніпропетровської області після проведення хірургічної операції померла жінка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію Facebook.

Як повідомляється, в період з 17 по 19 грудня з використанням медичного препарату в лікарні проводився ряд хірургічних операцій.

"У цей же день у семи пацієнтів погіршився стан здоров'я і вони були переведені в обласну лікарню, де настали тяжкі наслідки, одна з пацієнток померла", - йдеться в сообщениию

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.по 1 ч. ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області від ботулізму помер 34-річний чоловік. Зазначається, що чоловік вживав засолену в домашніх умовах рибу, приготовану місяць тому. На момент госпіталізації чоловік перебував у тяжкому стані - у нього була слабкість і порушення зору.

Крім того, наприкінці листопада у Львові відбулося масове отруєння. До інфекційної лікарні з гострою кишковою інфекцією госпіталізовано 11 осіб.