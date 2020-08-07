У Дніпропетровській області йде будівництво траси Н-31

У Дніпропетровській області триває будівництво траси національного значення Н-31 Дніпро - Решетилівка. Загальна протяжність лороги, яка будується, фактично, з нуля, складе - 137 км.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

За словами Голика, близько 80 км траси розташовані в Полтавській області та 57 км - у Дніпропетровській. В цілому ж дорога пов'язує Маріуполь, Дніпро, Київ і Львів.

Полтавська ділянка буде бетонною і стане першим українським бетонним автобаном.

Як зазначає Голик, траса Н-31 є найважливішим об'єктом програми президента "Велике будівництво". Всього ж в рамках програми у 2020 році буде збудовано та відремонтовано 4 000 км доріг міжнародного і національного значення, а також 2 500 км доріг місцевого значення.

Нагадаємо, раніше Голик повідомляв, що роботи на будівництві траси національного значення Н-31 Дніпро - Решетилівка планується завершити протягом одного року.

Також в рамках програми будується, ремонтується і реконструюється кілька сотень об'єктів соціальної інфраструктури. Очікується, що протягом 2020 року в Україні з'явиться не менше 100 шкіл, 100 дитсадків, 100 спортивних споруд та 200 пунктів надання екстреної медичної допомоги.