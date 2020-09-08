У Дніпропетровській області триває ремонт траси Дніпро - Кривий Ріг

У Дніпропетровській області проходить активний ремонт траси H-11 Дніпро - Миколаїв на ділянці 108 кілометр і ділянці від Дніпра до Криничанського поста поліції. Роботи ведуться в рамках національної програми "Велике будівництво".

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, національна програма "Велике будівництво", ініційована президентом Володимиром Зеленським, стартувала у 2020 році.

У рамках програми будуть введені в експлуатацію 100 шкіл, 100 садків, 100 стадіонів, а також відремонтують 4 000 кілометрів доріг національного значення і 2500 км - місцевого.

За словами Голика, роботи на об'єктах ведуться у всіх регіонах України, а лише дорожня частина програми дозволила створити додатково 150 тисяч робочих місць.