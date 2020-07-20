У Дніпропетровській області вантажівка Нацгвардії зіткнувся з Daewoo, є загиблі

У Дніпропетровській області сталася смертельна ДТП за участі військового автомобіля "Краз" та Daewoo Lanos. Водій та пасажир легковика загинули, ще трьох людей з важкими травмами госпіталізували.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Трагедія сталася сьогодні вранці на ділянці автошляху сполученням "Харків-Сімферополь" на території Синельниківського району.

"Військовослужбовець Нацгвардії рухався у складі військової колони за кермом автомобіля Краз-131 допустив виїзд на зустрічну смугу та подальше зіткнення з автомобілем Daewoo Lanos", - йдеться у повідомленні.

Фото: ДТП за участю військового "Краза" і Daewoo Lanos (dbr.gov.ua)

Внаслідок аварії водій Daewoo та 12-річна пасажирка від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці. Ще трьох пасажирів легкового автомобіля доставили до місцевої лікарні.

"Слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, затримали військовослужбовця однієї з військових частин Національної гвардії України, ймовірного винуватця дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинуло дві особи, серед яких 12-річна дівчинка", - повідомили у ДБР.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні відбулася низка смертельних ДТП.

В Одеській області внаслідок зіткнення "ВАЗ" та Mitsubishi загинули 6 людей.

Пізніше на тій же автодорозі зіткнулася фура та вантажівка, загинули двоє.