У Дніпропетровській області в ДТП загинула людина і ще п'ятеро постраждали

Ілюстративне фото (facebook.com odesapolice)

Водій виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення із зустрічним автомобілем

У Дніпропетровський області внаслідок зіткнення легкових автомобілів Chery та Toyota один чоловік загинув та ще п’ятеро осіб було госпіталізовані до лікарні. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись прес службу поліції Дніпропетровської області.

Як повідомляється, водій автомобіля Chery A15 Amulet рухався від міста Дніпро у напрямку міста Донецьк. В районі нерегульованого перехрестя він виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення із зустрічним автомобілем Toyota RAV4. У результаті ДТП водій автомобіля Chery A15 Amulet загинув на місті, ще п’ять осіб з тілесними ушкодження різного ступеню були госпіталізовані до лікарні.

За даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, у Миколаївській області ввечері 22 лютого на автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та маршрутки.

Також, у суботу, 22 лютого, у Києві на перехресті вулиці Петра Запорожця і бульвару Перова в результаті аварії BMW врізався в зупинку з людьми.