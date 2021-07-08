У Дніпропетровській області 24/7 ремонтують трасу Знам‘янка-Ізварине, - ОДА

"На трасі "Знам’янка-Луганськ-Ізварине" кипить робота. Магістраль міжнародного значення дорожники приводять до ладу і вдень, і вночі. Працюють одразу на кількох ділянках", - сказав він.

Оновлення дороги ведеться у рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

За словами Резніченка, наймасштабніші роботи зараз проводяться у напрямку Павлограда. Між Дніпром та Павлоградом дорожники оновлюють 63-кілометрову ділянку траси. Облаштовують узбіччя, реконструюють шляхопроводи, укладають вирівнюючий шар асфальтобетону. В районі села Дмитрівка почали наносити дорожню розмітку.

Повністю готові 45 км траси М-04 - від Дніпра до Криничанського поста поліції. Там уклали новий асфальт, нанесли розмітку, відсипали узбіччя.

"Раніше автошлях був весь у вибоїнах та великих ямах. Зараз дуже гарне покриття. До ремонту з Криничок до Дніпра доїжджали десь за годину, а зараз майже вдвічі швидше", - розповів секретар Криничанської селищної ради Олег Золотаревський.

Ремонт колишньої траси М-04 - один з наймасштабніших проєктів програми "Велике будівництво". Цей автошлях - частина "Дороги єдності" М-30, яка стане швидкісним коридором між східними та західними областями країни.

Траса М-30 проходить крізь 8 областей. Її довжина - майже 1400 км.