У Дніпропетровській обл. затримали міськголову на хабарі 30 тис. доларів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі тривають невідкладні слідчі дії

Військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України було задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди Верхівцевським міським головою Верхівцевської міської ради Дніпропетровської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Військової прокуратури Південного регіону.

Установлено, що за неправомірну вигоду в розмірі 30 тис. доларів міський голова пообіцяв "вирішити питання" щодо надання в оренду підприємцю земельної ділянки, розташованої на території Верхівцевського району.

"13.03.2019 після одержання частини вказаної суми неправомірної вигоди в розмірі 5 тис. доларів високопосадовця затримано у порядку ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Затриманій особі планується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а також звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, українські правоохоронці затримали колишніх менеджерів "Укргазвидобування" за хабар в 1 млн доларів.

Окрім того, співробітники Служби безпеки України викрили схему вимагання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, організований посадовцями Міністерства екології та природних ресурсів.