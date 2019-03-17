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В Дніпропетровській обл. водій кинув гранату у поліцейських

Новини » Надзвичайні події    17.03.2019 - 14:43
В Дніпропетровській обл. водій кинув гранату у поліцейських
Фото: місце події (facebook.com/sergii.knyazev)

Внаслідок вибуху гранати один правоохоронець отримав поранення

Голова Національної поліції України Сергій Князів повідомив, що у неділю,17 березня, в місті Вільногірськ Дніпропетровської області водій автомобіля BMW кинув бойову гранату у бік співробітників поліції, які зупинили його для перевірки документів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Князєва в Facebook.

Князєв розповів, що поліцейські групи реагування о 12 годині зупинили місцевого мешканця на "євроблясі". 

"На прохання надати для перевірки документи у поліцейських летить граната. Вибухом одного поліцейського поранено", - розповів очільник Нацполіції.

Після цього нападник спробував здійснити втечу. Поліцейські розпочали переслідування й застосували табельну зброю.

"Зловмисника поранено та затримано", - додав Князєв.

Нападником виявився 32-річний місцевий мешканець у якого вилучили ще одну гранату.

"За посягання на життя працівника правоохоронного органу затриманому загрожує позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавленням волі. На місці події працює слідчо-оперативна група", - повідомили в відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одеській області в результаті вибуху гранати загинув чоловік. Пригода трапилась 16 березня, близько 10:00, постраждалими виявились двоє братів 28 та 31 року, поранений розповів, що вибух трапився у той момент, коли його брат "грався" з гранатою.

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