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В Дніпропетровській обл. в пожежі загинуло 3 людини


Серед загиблих 2 дітей

В Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що у Кривому Розі (Дніпропетровська область) у суботу, 6 квітня, в пожежі загинуло 3 людей, ще 3 постраждало. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Повідомляється, що подія трапилась у Довгинцівському районі міста Кривій Ріг на вулиці Донецька. Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 5:39. 

"На місці пожежі виявлено тіла 3-х осіб, з них 2 дитини (батько 1973 року народження, хлопчик 2011 року народження та дівчинка 2009 року народження) та постраждало 3 особи, з них 1 дитина (мати 1982 року народження, бабуся 1960 року народження, хлопчик 2017 року народження)", - повідомили в ДСНС.

Постраждалих осіб було госпіталізовано до міської лікарні працівниками швидкої медичної служби.

Також вогонь пошкодив конструкції будинку, меблі та речі на площі у 150 квадратних метрів. О 6:24 рятувальники локалізували пожежу, а о 9:20 вона була ліквідовано. Загалом до ліквідації було залучено 15 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки.

"Причину пожежі встановлюють співробітники правоохоронних органів", - заявили рятувальники.

 

Фото: пожежа в Кривому Розі (dsns.gov.ua)

 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у лісовій пожежі в Китаї загинули 26 пожежних. В горах провінції Сичуань (Китай) сталася масштабна пожежа, під час гасіння якої загинули не менше 26 пожежних, ще близько 30 людей зникли без вісті.

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