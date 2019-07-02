У Дніпропетровській облраді розповіли про стан дітей, постраждалих від вибуху

Двох дітей, які постраждали від вибуху у Дніпропетровській області, прооперували, ще двох оперують. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов у Facebook.

Пригунов повідомив, що всі діти живі.

"Двох найважчих вночі прооперували. 16-річний хлопець все ще на штучній вентиляції легенів, але лікарі говорять, що стабільний. 5-річний малий - в свідомості. Ще двох зараз почали оперувати", - написав він.

Нагадаємо, вчора ввечері на дитячому майданчику в результаті вибуху гранати постраждали шестеро дітей. Постраждали діти у віці від чотирьох років до 16 років. Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями - ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).

РБК-Україна писало, що у понеділок, 1 липня, під час пожежі в приватному житловому будинку в селі Чорна (Одеська область) загинули четверо дітей. Після цього президент України Володимир Зеленський доручив новому голові Одеської обласної державної адміністрації взяти під контроль розслідування пожежі.