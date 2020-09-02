"Дніпропетровськгаз" завершує підготовку мереж до осінньо-зимового сезону

Газова труба (kmu.gov.ua)

Працівники АТ "Дніпропетровськгаз" в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду завершують виконувати комплекс важливих заходів щодо забезпечення безаварійної і безперебійної доставки газу клієнтам.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Для приведення газопроводів у задовільний стан з початку року фахівці компанії провели комплексне приладове обстеження понад 11 тисяч км газових мереж, модернізували і реконструювали 0,05 км газопроводу, який перебував в аварійному або непридатному для використання стані. Фахівці провели капітальний ремонт 6 засувок, провели реконструкцію 1 ГРП, заміну 8 ГРП на ШРП та 27 замін застарілих ШРП на нові", - йдеться в повідомленні.

Також працівниками "Дніпропетровськгазу" було виявлено та ліквідовано 47 тисяч випадків витоку газу.

"З кожним роком обсяг роботи збільшується, адже газопроводи поступово зношуються. Багатьом газових мереж в області вже понад 50 років. І в силу свого віку вони потребують не просто ремонту, а й заміни. Проведення найбільших і найскладніших ремонтів зазвичай планується на літо, адже іноді нам доводиться припиняти розподіл газу на цілі будинки, вулиці і навіть села. Ми розуміємо, що це приносить тимчасовий дискомфорт для споживачів газу, але просимо їх ставитися до цього з розумінням, адже всі роботи проводяться виключно заради їхньої безпеки", - зазначає головний інженер АТ "Дніпропетровськгаз" Олександр Макаренко.

У прес-службі зазначили, що роботи з підготовки до опалювального сезону проводяться безперервно протягом року. Для цього компанія розробляє та затверджує інвестиційну програму і план розвитку. В ці заходи входять обстеження мереж на предмет витоків газу і виявлення місць пошкодження, їх усунення, фарбування вуличних газопроводів, реконструкція споруд на газопроводах, їх ревізія, налагодження тощо.

"У свою чергу АКЦІОНЕРНОГО товариства "Дніпропетровськгаз" нагадує споживачам про те, що їм, зі свого боку, також потрібно подбати про готовність до початку опалювального сезону - звернутися до спеціалізованим організаціям для проведення перевірки димовентканалів, укласти договори на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж та оплатити послуги з розподілу газу", - йдеться в повідомленні