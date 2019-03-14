"Дніпропетровськгаз" судиться з "Укртрансгазом"

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В компанії закликають інших Операторів ГРМ, що потерпіли від неправомірних дій "Укртрансгазу", приєднатися до поданого позову

ПАТ "Дніпропетровськгаз" в суді вимагає від АТ "Укртрансгаз" спростувати недостовірну інформацію, що нібито інформаційна платформа не наповнюється операторами газорозподільних систем в повному обсязі. Про це повідомляє прес-служба "Дніпропетровськгазу".

Також в компанії закликають інших Операторів ГРМ, що потерпіли від неправомірних дій та неправдивих заяв "Укртрансгазу", приєднатися до поданого позову.

"22 лютого 2019 року в мережі Інтернет, через офіційний сайт АТ "Укртрансгаз" було поширено інформацію, що "інформаційна платформа не наповнюється операторами газорозподільних систем в повному обсязі, що унеможливлює забезпечення здійснення алокації на добовій основі при впровадженні добового балансування". Це твердження є неправдивим, об’єктивно наносить шкоду діловій репутації газорозподільної компанії і свідченням приниження її ділової репутації", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, оператори газорозподільних мереж, в тому числі ПАТ "Дніпропетровськгаз", підтримують перехід учасників ринку газу до добового балансування. Також зазначається, що компанія одною з перших розпочала добове балансування газорозподільних систем ще у 2018 році, шляхом повного внесення усієї необхідної інформації до інформаційної платформи. Водночас, Європейське енергетичне співтовариство визнало, що анбандлінг операторів ГРМ в Україні повністю відповідає вимогам Третього енергопакету.

Також ПАТ "Дніпропетровськгаз" через суд вимагає зобов’язати АТ "Укртрансгаз" виконати всі вимоги постанови НКРЕКП від 27.12.2017 року №1437 "Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП щодо впровадження добового балансування на ринку природного газу та процедури розробки, подання і затвердження Плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років".

"Кодекс ГТС вимагає від Оператора ГТС під час обміну інформацією використовувати електронний цифровий підпис з метою контролю цілісності і достовірності інформації, яка передається в електронному вигляді, а також підтвердження її авторства. Але АТ "Укртрансгаз" ігнорує вимоги Кодексу ГТС стосовно використання електронного цифрового підпису. Тому Оператор ГТС має можливість вносити будь-які зміни і навіть видаляти інформацію в інформаційній платформі. В тому числі таку, що може призвести до фінансових збитків замовників послуг транспортування та споживачів газу. Причому внесені зміни потім неможливо буде відстежити", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що про необхідність усунути дані порушення оператори ГРМ неодноразово зверталися до АТ "Укртрансгаз" з відповідними листами, проте порушення оператором ГТС так і не виправлено. Тому тепер ПАТ "Дніпропетровськгаз" разом з іншими газорозподільними компаніями через суд домагається виконання всіх вимог АТ "Укртрансгазом".