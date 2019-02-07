"Дніпропетровськгаз Збут": через скорочення субсидіантів борги клієнтів ростуть

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

З 1 січня 2019 року кількість боржників може збільшитися

Заборгованість населення за спожитий природний газ перед ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" на 1 січня 2019 складає майже 2,7 млрд гривень. Причинами боргу є зменшення кількості осіб, яким призначено субсидії і подорожчання газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Відзначається, що протягом року кількість субсидіантів зменшилася на 47% (на 01.01.2018 р. - 540,9 тис., на 01.01.2019 р. - 255,2 тис.). Зменшення відбулося через суворі правила отримання державної допомоги. Тільки соціальний норматив на опалення зменшився з 5,5 до 4,5 куб. м.

За словами прес-служби, з 1 січня 2019 кількість боржників може збільшитися ще. Для нових субсидіантів змінено порядок отримання допомоги: бюджетні кошти субсидій на особові рахунки споживачів зараховує Ощадбанк. Нова система розрахунків може призвести до затримки з таким нарахуванням. У зв'язку з цим в рахунках за газ з'явиться борг. Але це технічна сума, яка буде закрита одразу після перерахування субсидії Ощадбанком.

"Звертаємося до споживачів з проханням знайти можливість розрахуватися за спожитий газ, щоб не допустити відключення газопостачання. Повторне приєднання до системи газопостачання можливе лише після повного погашення заборгованості та компенсації збитків, пов'язаних із припиненням і відновленням газопостачання", - розповідає директор ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" Тетяна Соболь.

Також у прес-службі зазначили, що з 1 травня 2019 року набувають чинності зміни в закон України "Про житлово-комунальні послуги". Нововведення передбачають сплату пені. Її розмір, згідно із законом, складе 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення. Разом з тим, пеня не може перевищувати розмір боргу.