"Дніпропетровськгаз Збут": рахунки за газ не містять субсидії і підлягають повній оплаті

З березня 2019 року понад 270 тис. субсидіантів Дніпропетровської області отримають державну допомогу на оплату за газ грошима. Тому їх рахунки за спожитий газ у лютому 2019 року не містять субсидії. Їх необхідно сплатити самостійно в повному обсязі. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут".

"Клієнти компанії, яким призначена державна допомога для оплати спожитого газу, отримують її "живими грошима" у відділеннях "Укрпошти" і "Ощадбанку", а пенсіонери - через Пенсійний фонд одночасно з пенсією. У зв'язку з цим ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" не враховує субсидії в рахунках за спожитий у лютому газ", - йдеться в повідомленні.

Тому клієнтам компанії необхідно самостійно платити весь обсяг споживання, використовуючи для цього отримані кошти державної допомоги.

"Наша компанія повністю підтримує монетизацію субсидій, це дозволить створити відкритий ринок природного газу. Однак, у зв'язку з розривом у часі між отриманням грошей по субсидіях і рахунків за газ, існує ризик того, що споживачі використовують кошти не за призначенням. Наголошуємо, що після отримання субсидії готівкою споживачі повинні самостійно забезпечити оплату за спожитий природний газ. Наявність простроченої заборгованості зробить неможливим подальше надання державної підтримки, тобто у разі несплати за послуги по закінченню поточного опалювального сезону, надалі субсидія призначатися не буде", - говорить директор ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" Соболь Тетяна.

Сплатити за спожитий газ необхідно до 10-го числа місяця, якщо оплата здійснюється по абонентській книжці. Або протягом 5 днів з моменту отримання рахунку за газ.

"Зараз для споживачів природного газу Дніпропетровської області представлені платіжні системи: iPay.ua, Portmone.сом, EasyPay.ua, Ощад 24, Masterpass, Приват 24. Розмір комісії при проведенні платежу визначається виключно платіжною системою і не залежить від газопостачальної компанії. Також, швидко можна оплатити рахунки за газ за допомогою "Особистого кабінету" на сайті 104.ua за допомогою паблік аккаунта 7104ua в Viber, в касах банків, відділень "Укрпошти" або через термінали самообслуговування. Всю інформацію про субсидії можна отримати у Головних управліннях соціального захисту населення. Зі свого боку, ПАТ "Дніпрогаз", ПАТ "Дніпропетровськгаз", ПАТ "Криворіжгаз" і ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" консультує клієнтів з обсягів фактичного споживання газу, оплати та заборгованості", - йдеться в повідомленні прес-служби.