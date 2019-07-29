"Дніпропетровськгаз Збут": борг за газ споживачів виріс в 1,3 рази

Станом на 1 липня клієнти ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" заборгували за спожитий газ 2,7 млрд гривень. Це в 1,3 рази більше, ніж рік тому. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Неплатежі за газ жителів Дніпропетровської області зросли через подорожчання газу в опалювальному сезоні, а також скорочення кількості субсидіантів.

"В останньому опалювальному періоді державну допомогу на оплату витрат за газ у Дніпропетровській області отримували 20% клієнтів "Дніпропетровськгаз Збут". Це в 2 рази менше, ніж у попередньому опалювальному періоді - тоді субсидію отримували 42%. Таке скорочення відбулося не через поліпшення матеріального становища клієнтів компанії, а через суворі правила отримання держдопомоги, так як уряд посилив вимоги до надання субсидій. На додаток, з осені 2018 і протягом всього опалювального періоду ціна газу була високою - 8,55 гривень за куб. м", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, у разі наявності непогашеної заборгованості за постачання газу буде припинено. І перший крок до цього - це письмові повідомлення боржникам, які відправляє ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут".

"Ми продовжуємо активну роботу із споживачами-боржниками. З початку року компанія розіслала майже 115 тис. письмових повідомлень клієнтам-боржникам про припинення поставок газу. Порівняно з 2018 роком ця цифра зросла вдвічі. У разі непогашення боргу після отримання повідомлення, ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" припиняє поставки, ініціює відключення і стягує борг в судовому порядку", - зазначила директор ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" Тетяна Соболь.

У прес-службі підкреслили, що накопичення боргів і несвоєчасні розрахунки ставлять під загрозу стабільне постачання газу для споживачів Дніпропетровської області. Через низький рівень розрахунків ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" не має можливості своєчасно розрахуватись з державним постачальником НАК "Нафтогаз України" за спожитий населенням газ.

"У разі виникнення труднощів з погашенням заборгованості, компанія радить споживачам не погіршувати ситуацію і звернутися до ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" із заявою про складання графіка погашення заборгованості або в органи соцзахисту за надання субсидії. Для реструктуризації боргу клієнт повинен надати ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" довідки, які підтверджують неплатоспроможність, але остаточне рішення про надання реструктуризації буде приймати ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут", - йдеться в повідомленні.