"Дніпропетровськгаз Збут" на 20% зменшив ціну газу для комерційних споживачів

В кінці минулого року заробив Особистий кабінет "Бізнес онлайн" для комерційних клієнтів компанії

На протяжении четырех месяцев текущего отопительного сезона ООО "Днепропетровсгаз Сбыт" поэтапно снижает цену газа для промышленности, бюджетных учреждений и коммунально-бытовых предприятий Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"По состоянию на 1 февраля уменьшение стоимости газа составило 20% и розничная цена голубого топлива для потребителей составляет 11970 гривен за тыс. куб. Благодаря уменьшению цены, более 3200 тыс. бизнес-клиентов ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" получили возможность сэкономить расходы на энергоносители", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в октябре 2018 года цена природного газа для коммерческих потребителей составляла почти 15 тыс. гривен за тыс. куб. м, а в феврале 2019 года - уже 11970 тыс. гривен за тыс. куб. м. Сейчас кроме конкурентоспособной цены, ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" предлагает своим клиентам оптимальные условия расчетов и стабильные поставки газа.

"Среди коммерческих клиентов нашей компании есть бюджетные учреждения и организации, обеспечивающие теплом объекты социальной сферы. Поэтому мы чувствуем серьезную ответственность за поставку газа для школ, детсадов, больниц. Сотрудничество с ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" гарантирует для наших клиентов регулярные и бесперебойные поставки и отсутствием форс-мажорных ситуаций", - говорит директор ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" Татьяна Соболь.

Также в пресс-службе сообщили, что для удобства в конце прошлого года заработал Личный кабинет "Бизнес онлайн" для коммерческих клиентов ООО "Днепропетровскгаз Сбыт". Потребители природного газа смогут работать со своим лицевыми счетами на сайте 104.ua.

"Потребители-юридические лица самостоятельно определяют поставщика с которым хотят сотрудничать. В соответствии с положениями статьи 12 Закона Украины "О рынке природного газа", поставки природного газа юридическим лицам осуществляется по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем", - говорится в сообщении.