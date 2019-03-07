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"Дніпропетровськгаз Збут" на 20% зменшив ціну газу для комерційних споживачів

Новини » Енергетика    07.03.2019 - 14:30
"Дніпропетровськгаз Збут" на 20% зменшив ціну газу для комерційних споживачів
Ілюстративне фото (УНІАН)

В кінці минулого року заробив Особистий кабінет "Бізнес онлайн" для комерційних клієнтів компанії

Протягом чотирьох місяців поточного опалювального сезону ТОВ "Днепропетровсгаз Збут" поетапно знижує ціну газу для промисловості, бюджетних установ та комунально-побутових підприємств Дніпропетровської області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Станом на 1 лютого зменшення вартості газу склало 20% і роздрібна ціна блакитного палива для споживачів становить 11970 гривень за тис. куб. Завдяки зменшенню ціни, понад 3200 тис. бізнес-клієнтів ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" отримали можливість зекономити витрати на енергоносії", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, у жовтні 2018 року ціна природного газу для комерційних споживачів становила майже 15 тис. гривень за тис. куб. м, а в лютому 2019 року - вже 11970 тис. гривень за тис. куб. м. Зараз крім конкурентоспроможної ціни, ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" пропонує своїм клієнтам оптимальні умови розрахунків і стабільні поставки газу.

"Серед комерційних клієнтів нашої компанії є бюджетні установи і організації, що забезпечують теплом об'єкти соціальної сфери. Тому ми відчуваємо серйозну відповідальність за постачання газу для шкіл, дитсадків, лікарень. Співпраця з ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" гарантує для наших клієнтів регулярні та безперебійні поставки і відсутністю форс-мажорних ситуацій", - говорить директор ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" Соболь Тетяна.

Також у прес-службі повідомили, що для зручності наприкінці минулого року запрацював Особистий кабінет "Бізнес онлайн" для комерційних клієнтів ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут". Споживачі природного газу зможуть працювати зі своїми особовими рахунками на сайті 104.ua.

"Споживачі-юридичні особи самостійно визначають постачальника з яким хочуть співпрацювати. Відповідно до положень статті 12 Закону України "Про ринок природного газу", постачання природного газу юридичним особам здійснюється за цінами, які вільно встановлюються між постачальником і споживачем", - йдеться в повідомленні.

У 2018 році в Чернігівській області до газових мереж приєдналися 260 об'єктів
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