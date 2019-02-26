"Дніпропетровськгаз" забезпечить повний облік природного газу у 2019 році

Строк встановлення лічильників для споживачів, що використовують газ тільки для приготування їжі продовжено до 1 січня 2021

В течение 2018 года индивидуальными приборами учета обеспечены 12 846 жителей Днепропетровской области, на это направлены 22,9 миллионов гривен. По состоянию на начало 2019 года 94% бытовых потребителей предприятия учитывают природный газ с помощью индивидуальных счетчиков, сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, на сегодня в зоне лицензионной деятельности ПАО "Днепропетровскгаз" счетчики отсутствуют лишь у 13 511 потребителей природного газа, которые платят за использованное топливо в соответствии с нормами потребления. Установка индивидуальных счетчиков для каждого из них - является одним из приоритетных направлений работы компании.

"Основная проблема, которая возникает в процессе оснащения счетчиками многоэтажного жилого фонда связана с отсутствием доступа в газифицированные квартиры. Обращаемся к нашим потребителям с просьбой всячески содействовать ПАО "Днепропетровскгаз" в достижении наших общих взаимовыгодных целей", - рассказала директор по капитальному строительству ПАО "Днепропетровскгаз" Оксана Черноморченко.

В компании сообщили, что для потребителей с установленными общедомовыми приборами учета газа средства на индивидуальные счетчики не выделяются. Это же касается и домов, в которых было предусмотрено установление общедомовых счетчиков. Жители таких домов, могут установить индивидуальные приборы учета за собственный счет, за счет соответствующих бюджетов или из других источников, не запрещенных законодательством.

Срок установки индивидуальных счетчиков для потребителей, которые используют газ только для приготовления пищи продлен до 1 января 2021 года. В конце 2017 года Верховная рада внесла соответствующие изменения в закон Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа".

Как отмечается, основной сферой деятельности ПАО "Днепропетровскгаз" является распределение природного газа потребителям Днепропетровской области. На сегодня уровень газификации региона составляет 89%. Природный газ получают более 600 тысяч семей и 2,3 тыс. предприятий, учреждений и организаций. Компания занимает второе место по распределению природного газа среди предприятий нефтегазовой отрасли Украины. Объемы распределения составляют около 1,7 миллиардов кубометров газа в год. ПАО "Днепропетровскгаз" - одно из крупнейших налогоплательщиков в Днепропетровской области. Ежегодно в бюджеты всех уровней компания перечисляет более 200 миллионов гривен налогов и сборов.