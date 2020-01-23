"Дніпропетровськгаз": клієнти компанії будуть платити за доставку окремо

НКРЕКП 24 грудня 2019 року змінила порядок оплати послуг з доставки газу. З січня 2020 року вартість послуги з доставки газу виключена із загального рахунку за газ і виставлена окремим платежем. Про це повідомляє прес-служба АТ "Дніпропетровськгаз".

Споживачі газу "Дніпропетровськгазу" вже в січні отримають два рахунки: оплата за газ однієї компанії, а за його доставку - інший. Таким чином, споживачі газу зможуть побачити, кому і за які послуги вони платять гроші. Раніше вартість доставки газу вказувалася окремим рядком в загальному рахунку. Поділ платіжок відбудеться для споживачів всієї країни.

"Вартість послуг з доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта. Розмір плати залежить від обсягів споживання. За основу береться обсяг споживання газу протягом "газового року". Газовий рік - це проміжок часу з 1 жовтня по 30 вересня. Щомісячний платіж за доставку газу розраховується так: сума кубів газу, спожитого за газовий рік, множиться на тариф на доставку. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які виплачуються щомісяця протягом року. Діючий тариф на розподіл (доставку) для АТ "Дніпропетровськгаз" з 1 січня 2020 року становить 1,25 гривень (з ПДВ)", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що споживачі можуть платити за доставку одним платежем за квартал або півроку. Таким чином вони зменшать свої витрати на комісії при проведенні платежів. Це актуально для споживачів з газовою плитою або плитою та колонкою, які споживають мало газу. За словами прес-служби, для споживачів, які використовують багато газу - свої переваги. Споживачі, які використовують більшу частину газу взимку, зможуть знизити навантаження на сімейний бюджет.

"За даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, 27% споживачів платять в опалювальний сезон понад 2000 гривень в місяць за спожитий газ. Завдяки новій системі тарифів, вони зможуть зменшити витрати. Адже вартість доставки газу, вони будуть платити протягом року рівними частинами", - йдеться в повідомленні.