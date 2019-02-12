"Дніпропетровськгаз": лише 28% підприємств готові до дистанційної передачі даних

У липні минулого року НКРЕКП продовжила терміни установки приладів дистанційної передачі даних до травня 2019 року

В Днепропетровской области насчитывается 5242 предприятий. Из них только 28% оснащены оборудованием для дистанционной передачи данных с узлов учета газа. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Днепропетровскгаз".

"На сегодня на предприятиях Днепропетровской области насчитывается около 3,7 тыс. счетчиков газа, которые не оборудованы для дистанционной передачи данных. Преимущественно это небольшие компании и объекты коммунально-бытовой сферы", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в июле прошлого года НКРЭКУ продлила сроки установки приборов дистанционной передачи данных до мая 2019 года. Но при условии предоставления гарантийного письма, в котором компании письменно подтвердили выполнение своих обязательств в срок.

"Процедура установки необходимого оборудования занимает от месяца до трех. Призываем владельцев не затягивать этот процесс, и обратиться в Центры обслуживания клиентов с заявлением о заказе на изготовление проекта для изменения в технической документации с ранее полученными техническими условиями", - говорит директор технический ПАО "Днепропетровскгаз" Сергей Бачурин.

Также в пресс-службе отметили, что все консультации по установке средств дистанционной передачи данных можно получить в Центрах обслуживания клиентов, действующих в каждом отделении ПАО "Днепропетровскгаз" или в Контакт-центре ПАО "Днепропетровскгаз" по телефонам: (056) 78 70 104 или (067) 00 90 104 . Технические требования к оборудованию и образцы документов можно посмотреть на сайте компании.