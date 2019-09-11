"Дніпропетровськгаз": 20 теплопостачальних підприємств можуть не почати роботу в опалювальний сезон

Станом на 10 вересня 2019 року в зоні ліцензійної діяльності АТ "Дніпропетровськгаз" налічується 20 підприємств теплокомуненергетики, які не включені до реєстру ні одного з постачальників природного газу. Відповідно до законодавства АТ "Дніпропетровськгаз" не має права здійснювати транспортування газу таким споживачам. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Перелік виробників тепла, не включених до Реєстру ні одного постачальника природного газу:

• Теплосервіс КП Вільногірської міської ради

• Дніпровська ТЕЦ АТ

• Дніпротеплоенерго Петриківкатеплоенерго ДП КП

• ОСББ "Українка"

• Тепломережі КП КГС

• Дніпротеплоенерго Софиивкатеплоенерго ДП КП ДОР

• Жовтоводськтепломережа КП

• ДАР КП

• Кривбастеплоенерго КП КГС

• КПТМ Криворіжтепломережа

• Комунальник КП

• Будинкоуправління 2 Гвардійської КЕЧ району

• Дніпротеплоенерго Перещепинетеплоенерго ДП КП ДОР

• Дніпротеплоенерго Пивничтепломережа ДП КП ДОР

• Новомосковськтеплоенерго КП

• Шишкін-СЕРВІС ОК

• Факел КП КПЦРР

• Павлоградтеплоенерго КП

• Комунсервис Межівський з / КП

• АВ Сервіс Груп ТОВ

"Внесені в минулому році зміни до кодексу ГТС дають право постачальнику газу давати доручення на відключення споживачів, а газорозподільна компанія повинна буде припинити доставку газу таким компаніям, - говорить комерційний директор АТ "Дніпропетровськгаз"Віталій Косенко - Ми сподіваємося, що власники теплопостачальних підприємств встигнуть підготуватися до опалювального сезону і будуть включені в реєстр постачальника газу ".

У прес-службі зазначили, що органи місцевого самоврядування, власники підприємств до початку опалювального сезону повинні прийняти всі можливі заходи, щоб виробники тепла для потреб населення були включені до реєстру ПСО-постачальника природного газу.

"Чинне нині законодавство не забороняє відключення споживачів газу протягом опалювального сезону. Доручення на відключення надсилає оператору ГРМ постачальник газу для потреб населення. Відключення в опалювальний період від джерела газопостачання теплопостачальних, теплотранспортні і теплогенеруючих організації, що забезпечують енергією населення, підприємства, установи та організації, призведе до надзвичайної ситуації техногенного характеру, яка за своїми наслідками може бути визнана надзвичайною ситуацією регіонального або державного рівня", - йдеться в повідомленні

АТ "Дніпропетровськгаз" вже проінформувало окремими листами про ситуацію, що склалася в області, Офіс Президента України, Раду національної безпеки і оборони, Кабінет Міністрів України, органи місцевого самоврядування та виконавчу влади.

"Минулого року Кабміном було видано розпорядження від 3 жовтня 2018 № 717-р "Деякі питання опалювального сезону 2018/19 року", яким учасникам ринку було доручено забезпечувати безперебійне постачання природного газу виробникам теплової енергії в необхідних обсягах. В цьому році відповідних рішень уряду ще не прийнято", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі також нагадали, що в попередньому опалювальному сезоні в Кривому Розі 800 тис. споживачів тепла залишилися без опалення в кінці листопада і вийшли на акції протесту. Працівники підприємств, що здійснюють виробництво тепла для потреб населення вдалися до зриву пломб, що є порушенням чинного законодавства.