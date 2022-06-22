Дніпропетровська область вже прихистила більш ніж 300 тисяч переселенців

Найбільше в нашій області оселилось мешканців з Донеччини та Луганщини. За оцінками фахівців близько 20% переселенців відмовились від реєстрації, отже офіційно не отримали статус ВПО, але проживають на території області.

Найчастіше люди зупиняються у великих містах. Найбільше переселенців у Дніпрі - понад 113 тисяч. На другому місці - Кривий Ріг, там майже 50 тис. переселенців.

Тільки за травень для переселенців області виділили близько 450 млн грн.

Крім цього, з першого дня війни у кожній громаді оперативно створили центри з підтримки переселенців. Там евакуйованим надають гуманітарну допомогу, лікування, влаштовують дітей до школи та пропонують роботу.

Водночас пересічні мешканці області також прихистили у себе майже 22 тис. переселенців. Вони розмістили людей із "гарячих" регіонів у себе вдома безкоштовно. Це офіційні дані з державного сайту "Прихисток".

Зокрема, Дніпро прийняв до себе 113 494 переселенці і таким чином наразі в ньому перебуває найбільша кількість ВПО у порівнянні з іншими містами України (у Львові станом на 21 червня перебуває 98 518 переселенців, - ред.).

Лише за травень у Дніпрі витратили понад 300 млн грн на допомогу переселенцям.