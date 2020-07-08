"Дніпрогаз": вартість доставки газу з липня змінилася на 7%

Ппрогнозований показник збитковості компанії до кінця року за підрахунками фахівців перевищить 27 млн гривень
З 1 липня 2020 року за рішенням НКРЕКП відбувся другий етап вирівнювання тарифу на доставку газу для АТ "Дніпрогаз". Величина тарифу на доставку блакитного палива змінена на 7% або на 5 копійок.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
"Середньомісячний платіж за послуги з розподілу блакитного палива для домоволодіння в Дніпрі вдвічі нижче витрат на мобільний зв'язок або інтернет, - відзначає комерційний директор АТ "Дніпрогаз" Ігор Маньковський.
Три найбільш поширені категорії споживачів: з газовою плитою, з газовою плитою та колонкою, з газовим опалювальним приладом
|
|
Тариф на доставку, грн з ПДВ
|
Тариф на доставку, грн з ПДВ
|
Середнє споживання, м3
|
Середній чек за розподіл в місяць, грн
|
з 1 січня 2020 року
|
з 1 липня 2020 року
|
за рік
|
за місяць
|
за тарифом
|
за тарифом
|
різниця, грн
|
Газова плита
(з річним споживанням 120 м3 на рік або 10 м3 в місяць)
|
0,66
|
0,71
|
120
|
10
|
6,60
|
7,10
|
0,50
|
Плита і колонка
(з річним споживанням 240 м3 в рік або 20 м3 в місяць)
|
0,66
|
0,71
|
240
|
20
|
13,20
|
14,20
|
1,00
|
Опалення
(з річним споживанням 1200 м3 в рік або 100 м3 в місяць)
|
0,66
|
0,71
|
1200
|
100
|
66
|
71
|
5,00
"Наприклад, споживач, який використовує газ лише для приготування їжі, при середньому місячному споживанні газу 10 куб. м, з липня буде платити за доставку 7,1 гривень на місяць. Для цієї категорії споживачів щомісячне збільшення склало всього 50 копійок", - йдеться в повідомленні.
За словами прес-служби, для домогосподарств з газовими плитою та колонкою, які споживають 240 кубометрів в рік або 20 куб. м на місяць, квитанція за доставку газу складе 14,2 замість 13,2 гривень. Збільшення – 1 гривень на місяць.
Для домогосподарств з автономним опаленням, які в середньому використовують 1200 кубів газу щорічно, щомісячний платіж складе 71 гривень в місяць і збільшиться на 5 гривень.
"Вирівнювання тарифу на розподіл природного газу для АТ "Дніпрогаз" з 1 липня 2020 року до 77 копійок за кубометр газу повинно було дозволити дещо стабілізувати фінансовий стан компанії і вирішити ряд боргових проблем останніх років. Враховуючи затверджені регулятором зміни, прогнозований показник збитковості компанії до кінця року за підрахунками фахівців перевищить 27 млн гривень", - йдеться в повідомленні.