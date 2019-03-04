"Дніпрогаз": некоректна робота платформи добового балансування веде до збитків

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Спеціалісти компанії зазначають, що обсяги балансування у наданих "Укртрансгазом" документах не відповідають дійсності

При розрахунку вартості послуг балансування у грудні 2018 року АТ "Укртрансгаз" застосував для ПАТ "Дніпрогаз" неправомірний коефіцієнт компенсації, що веде до збитків компанії. Про це повідомляє прес-служба "Дніпрогазу".

"ПАТ "Дніпрогаз" отримало від Оператору ГТС акт про надання послуг з балансування за грудень 2018 року, рахунок на оплату та звіт про споживачів, які споживали природний газ без підтверджених номінацій. Спеціалісти компанії зазначають, що обсяги балансування у наданих "Укртрансгазом" документах не відповідають дійсності", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що до звіту споживачів, що не отримали номінацій, було включено релігійну організацію, якій послуги з газопостачання надавались в межах спеціальних обов’язків, визначених Постановою КМУ від 19 жовтня 2018 р. № 867.

"Фактичний обсяг виробничо-технічних витрат ПАТ "Дніпрогаз" у грудні 2018 року складає менше 5% від відібраного обсягу газу з газотранспортної системи, - говорить комерційний директор ПАТ "Дніпрогаз" Ігор Маньковський. – Проте при розрахунку вартості послуг з балансування Оператором ГТС був застосований неправомірний коефіцієнт компенсації. Даний факт підтверджується листом від НКРЕКП, адже коригування обсягів газу з коефіцієнтом компенсації у сторону збільшення суперечить вимогам чинного законодавства".

За словами прес-служби, внаслідок неправомірних дій Оператора ГТС при комерційному балансуванні виникла загроза нанесення ПАТ "Дніпрогаз" суттєвих матеріальних збитків та зриву безперебійного газопостачання мешканців Дніпра в опалювальний період. Для врегулювання загрози та приведення дій АТ "Укртрансгаз" у відповідність до вимог чинного законодавства "Дніпрогаз" направив звернення до Кабміну, Антимонопольного комітету та Державної регуляторної служби.

Також у прес-службі нагадали, що згідно до Закону України "Про функціонування ринку природного газу" взаємодія суб’єктів ринку газу базується на принципах прозорості, пропорційності та недискримінації.