ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Дніпрі затримали чоловіка зі зброєю та підробним посвідченням СБУ

Автор: Андрій Козловський

Служба безпеки України затримала у Дніпрі чоловіка, який використовував підроблене службове посвідчення майора спецслужби. В рамках розпочатого кримінального провадження йому планують повідомити про підозру та обрати запобіжний захід.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Під час обшуків в автомобілі та за місцем проживання затриманого, окрім підробного посвідчення, правоохоронці виявили три пістолети з боєприпасами.

Крім того, вони знайшли обладнання для переробки зброї, вісім поліетиленових пакетів із сировиною з вмістом наркотичних речовин, знаряддя для відкриття замків, засоби зв'язку.

Фото: вилучена зброя та документи (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує посилити відповідальність за підробку паспортів, свідоцтв про шлюб та інших документів, що засвідчують особу і громадянство.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Служба безпеки УкраїниЗадержание