У Дніпрі від вибуху гранати загинула людина

Фото: місце події (npu.gov.ua)

Вибух пролунав на подвір'ї будинку

У Дніпрі на подвір'ї будинку вибухнула граната, унаслідок чого загинув чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-слубу поліції.

Наразі встановлено, що 19 листопада близько 6-ї ранку у дворі будинку по вулиці Гладкова стався вибух невідомого предмета, попередньо, гранати.

В результаті чоловік 1975 року народження отримав тілесні ушкодження, від яких загинув.

На місце виїхала слідчо оперативна група та вибухотехніки. За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за статтями 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та 115 з позначкою самогубство Кримінального кодексу України.

Наразі поліція розглядає всі версії події та встановлює обставини вибуху.

Нагадаємо, у Києві ввечері 16 листопада близько 21:00 стався вибух в гуртожитку, в результаті якого загинули двоє людей. Попередньо, люди загинули через вибух гранати.

РБК-Україна писало, що у Харкові у п'ятницю, 8 листопада, чоловік підірвав себе гранатою.